Manca poco meno di un mese alla presentazione del Giro d'Italia 2027, il cui percorso ufficiale verrà svelato il prossimo 3 novembre. Ma già ci sono le prime indiscrezioni sul percorso. La corsa rosa 2027, la prima con Luca Guercilena a capo dell'area ciclismo di Rcs, potrebbe davvero riservare spettacolo. Urbano Cairo ha già di fatto preannunciato, come riportato dal "Piccolo" di Trieste, la sede della Grande Partenza che sarà a Trieste (con tanto di presentazione, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano giuliano, sulla nave Vespucci), con altre due tappa in Friuli Venezia Giulia che promettono bagarre, con la penutlima frazione, la 20^ tappa, che, secondo le prime news, dovrebbe vedere l'ascesa sullo Zoncolan. L'altra indiscrezione riguarda una tappa che si potrebbe candidare come una delle frazioni decisive. Le voci infatti si rincorrono insistenti, con un possibile ritorno del Mortirolo in una tappa che vedrebbe la partenza da Sondrio e arrivo ad Aprica, che proprio nel 2027 festeggerà i 100 anni del Comune, località sciistica e luogo mitico del ciclismo, che in passato ha visto le imprese, tra gli altri, di Marco Pantani e Felice Gimondi. Ora non resta che aspettare l'ufficialità, ma le indiscrezioni fanno già sognare gli appassionati di ciclismo.