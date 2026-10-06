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Que viva Nairo Quintana: ecco come ha cambiato la storia del ciclismo

Claudio Barbieri

Sabato al Giro dell'Emilia si è chiusa a 36 anni la carriera di Nairo Quintana, uno dei più forti e influenti corridori dell'ultima generazione. Una storia partita dalla povertà, simbolo per milioni di colombiani e sudamericani, che ne hanno fatto un autentico idolo. Ecco come ha cambiato il ciclismo, dentro ma soprattutto fuori dalla strada

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