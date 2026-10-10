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Seixas, l’Ange Bleu batte il Diavolo Rosso al Lombardia

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Il talento francese entra nella storia diventando il più giovane vincitore del Lombardia, quel Giovanni Gerbi (magistralmente cantato da Paolo Conte) che nel 1905 vinse la prima “Classica delle foglie morte” a 20 anni 5 mesi e 8 giorni. Un'impresa che dice moltissimo del valore di questo giovane D’Artagnan, ormai già da tempo osannato nuovo moschettiere di Francia

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