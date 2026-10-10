Il talento francese entra nella storia diventando il più giovane vincitore del Lombardia, quel Giovanni Gerbi (magistralmente cantato da Paolo Conte) che nel 1905 vinse la prima “Classica delle foglie morte” a 20 anni 5 mesi e 8 giorni. Un'impresa che dice moltissimo del valore di questo giovane D’Artagnan, ormai già da tempo osannato nuovo moschettiere di Francia
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