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Mondiali di ciclismo su pista, il calendario delle gare: c'è anche Ganna

Ciclismo

Introduzione

Dal 14 al 18 ottobre si svolgeranno in Cina, a Shanghai, i Mondiali di ciclismo su pista. Il protagonista più atteso per i colori azzurri è Filippo Ganna, che riproporrà con Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon il quartetto dell'oro olimpico a Tokyo e del bronzo a Parigi nell'inseguimento a squadre. In palio 22 titoli, 11 per gli uomini e 11 per le donne, nelle varie discipline presenti: oltre all'inseguimento a squadre, anche sprint, team sprint, keirin, omnium, madison, scratch, inseguimento individuale, cronometro, corsa a eliminazione e corsa a punti

 

I CONVOCATI DELL'ITALIA

Quello che devi sapere

Mercoledì 14 ottobre

  • Inseguimento a squadre donne, qualificazioni (ore 04:30)
  • Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (ore 06:29)
  • Team sprint donne, qualificazioni (ore 08:33)
  • Team sprint uomini, qualificazioni (ore 09:30)
  • Team sprint donne, primo turno (ore 12:35)
  • Team sprint uomini, primo turno (ore 12:43)
  • Scratch donne (ore 12:59)
  • Inseguimento a squadre uomini, primo turno (ore 13:17)
  • Team sprint donne, finali (ore 13:55)
  • Team sprint uomini, finali (ore 14:05)

 

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Giovedì 15 ottobre

  • Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)
  • Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)
  • Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)
  • Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)
  • Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)
  • Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)
  • Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)
  • Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)
  • Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)
  • Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)
  • Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)
  • Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)
  • Scratch uomini (ore 13:30)
  • Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)

2/5
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Venerdì 16 ottobre

  • Cronometro uomini, qualificazioni (ore 06:00)
  • Omnium donne, scratch – 1ª prova (ore 06:35)
  • Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ore 06:57)
  • Omnium donne, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)
  • Corsa a punti uomini (ore 11:05)Sprint donne, semifinali – gara 1 (ore 11:57)
  • Omnium donne, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)
  • Sprint donne, semifinali – gara 2 (ore 12:27)
  • Cronometro uomini, finale (ore 12:37)
  • Inseguimento individuale uomini, finali (ore 13:15)
  • Sprint donne, finali – gara 1 (ore 13:30)
  • Omnium donne, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)
  • Sprint donne, finali – gara 2 (ore 14:12)
  • Sprint donne, finali – gara decisiva (ore 14:40)

3/5

Sabato 17 ottobre

  • Cronometro donne, qualificazioni (ore 05:00)
  • Sprint uomini, qualificazioni (ore 05:39)
  • Omnium uomini, scratch – 1ª prova (ore 06:27)
  • Sprint uomini, sedicesimi di finale (ore 06:45)
  • Inseguimento individuale donne, qualificazioni (ore 07:23)
  • Sprint uomini, ottavi di finale (ore 08:46)
  • Omnium uomini, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)
  • Cronometro donne, finale (ore 11:35)
  • Sprint uomini, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)
  • Madison donne (ore 12:17)
  • Omnium uomini, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)
  • Sprint uomini, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)
  • Inseguimento individuale donne, finali (ore 13:59)
  • Sprint uomini, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)
  • Omnium uomini, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)

 

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Domenica 18 ottobre

  • Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)
  • Keirin donne, primo turno (ore 05:08)
  • Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)
  • Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)
  • Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)
  • Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)
  • Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)
  • Corsa a punti donne (ore 07:59)
  • Keirin donne, semifinali (ore 08:36)
  • Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)
  • Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)
  • Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)
  • Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)
  • Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)
  • Madison uomini (ore 10:03)

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