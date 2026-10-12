Introduzione
Dal 14 al 18 ottobre si svolgeranno in Cina, a Shanghai, i Mondiali di ciclismo su pista. Il protagonista più atteso per i colori azzurri è Filippo Ganna, che riproporrà con Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon il quartetto dell'oro olimpico a Tokyo e del bronzo a Parigi nell'inseguimento a squadre. In palio 22 titoli, 11 per gli uomini e 11 per le donne, nelle varie discipline presenti: oltre all'inseguimento a squadre, anche sprint, team sprint, keirin, omnium, madison, scratch, inseguimento individuale, cronometro, corsa a eliminazione e corsa a punti
Quello che devi sapere
Mercoledì 14 ottobre
- Inseguimento a squadre donne, qualificazioni (ore 04:30)
- Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (ore 06:29)
- Team sprint donne, qualificazioni (ore 08:33)
- Team sprint uomini, qualificazioni (ore 09:30)
- Team sprint donne, primo turno (ore 12:35)
- Team sprint uomini, primo turno (ore 12:43)
- Scratch donne (ore 12:59)
- Inseguimento a squadre uomini, primo turno (ore 13:17)
- Team sprint donne, finali (ore 13:55)
- Team sprint uomini, finali (ore 14:05)
Giovedì 15 ottobre
- Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)
- Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)
- Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)
- Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)
- Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)
- Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)
- Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)
- Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)
- Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)
- Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)
- Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)
- Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)
- Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)
- Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)
- Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)
- Scratch uomini (ore 13:30)
- Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)
pubblicità
Venerdì 16 ottobre
- Cronometro uomini, qualificazioni (ore 06:00)
- Omnium donne, scratch – 1ª prova (ore 06:35)
- Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ore 06:57)
- Omnium donne, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)
- Corsa a punti uomini (ore 11:05)Sprint donne, semifinali – gara 1 (ore 11:57)
- Omnium donne, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)
- Sprint donne, semifinali – gara 2 (ore 12:27)
- Cronometro uomini, finale (ore 12:37)
- Inseguimento individuale uomini, finali (ore 13:15)
- Sprint donne, finali – gara 1 (ore 13:30)
- Omnium donne, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)
- Sprint donne, finali – gara 2 (ore 14:12)
- Sprint donne, finali – gara decisiva (ore 14:40)
Sabato 17 ottobre
- Cronometro donne, qualificazioni (ore 05:00)
- Sprint uomini, qualificazioni (ore 05:39)
- Omnium uomini, scratch – 1ª prova (ore 06:27)
- Sprint uomini, sedicesimi di finale (ore 06:45)
- Inseguimento individuale donne, qualificazioni (ore 07:23)
- Sprint uomini, ottavi di finale (ore 08:46)
- Omnium uomini, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)
- Cronometro donne, finale (ore 11:35)
- Sprint uomini, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)
- Madison donne (ore 12:17)
- Omnium uomini, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)
- Sprint uomini, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)
- Inseguimento individuale donne, finali (ore 13:59)
- Sprint uomini, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)
- Omnium uomini, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)
pubblicità
Domenica 18 ottobre
- Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)
- Keirin donne, primo turno (ore 05:08)
- Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)
- Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)
- Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)
- Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)
- Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)
- Corsa a punti donne (ore 07:59)
- Keirin donne, semifinali (ore 08:36)
- Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)
- Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)
- Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)
- Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)
- Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)
- Madison uomini (ore 10:03)
pubblicità