Introduzione

Dal 14 al 18 ottobre si svolgeranno in Cina, a Shanghai, i Mondiali di ciclismo su pista. Il protagonista più atteso per i colori azzurri è Filippo Ganna, che riproporrà con Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon il quartetto dell'oro olimpico a Tokyo e del bronzo a Parigi nell'inseguimento a squadre. In palio 22 titoli, 11 per gli uomini e 11 per le donne, nelle varie discipline presenti: oltre all'inseguimento a squadre, anche sprint, team sprint, keirin, omnium, madison, scratch, inseguimento individuale, cronometro, corsa a eliminazione e corsa a punti

I CONVOCATI DELL'ITALIA