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Ciclismo, Mondiali su pista: i risultati di oggi degli italiani

mondiali pista

Quarta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Martina Alzini in finale per il bronzo nell'inseguimento individuale femminile. Attesa per la madison donne, con l'Italia che schiera le campionesse olimpiche in carica Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Simone Consonni a caccia della medaglia nell'omnium maschile. Qui tutti i risultati degli italiani

Proseguono i Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Marta Alzini si giocherà la medaglia di bronzo nella 'finalina' dell'inseguimento femminile: l'azzurra sfiderà la tedesca Lisa Klein per un posto sul podio. Simone Consonni a caccia di una medaglia nell'omnium maschile: il corridore della Lidl-Trek è al momento 12° dopo aver concluso le prove di scratch e tempo race. Attesa alle 12.17 per la finale della madison femminile, dove l'Italia schiera la coppia formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini , campionesse olimpiche a Parigi 2024. 

I risultati di oggi degli italiani ai Mondiali di Shanghai

  • Inseguimento individuale femminile: Martina Alzini in finale per il bronzo
  • Chilometro femminile: Miriam Vece eliminata nelle qualificazioni
  • Velocità maschile: Mattia Predomo eliminato agli ottavi 
  • Omnium maschile: Simone Consonni 12° a metà gara
  • Madison femminile: Chiara Consonni e Vittoria Guazzini  in finale alle 12.17 

 

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