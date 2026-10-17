Ciclismo, Mondiali su pista: i risultati di oggi degli italiani

Ciclismo, Mondiali su pista: i risultati di oggi degli italianimondiali pista
Quarta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Martina Alzini in finale per il bronzo nell'inseguimento individuale femminile. Attesa per la madison donne, con l'Italia che schiera le campionesse olimpiche in carica Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Simone Consonni a caccia della medaglia nell'omnium maschile. Qui tutti i risultati degli italiani
Proseguono i Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Marta Alzini si giocherà la medaglia di bronzo nella 'finalina' dell'inseguimento femminile: l'azzurra sfiderà la tedesca Lisa Klein per un posto sul podio. Simone Consonni a caccia di una medaglia nell'omnium maschile: il corridore della Lidl-Trek è al momento 12° dopo aver concluso le prove di scratch e tempo race. Attesa alle 12.17 per la finale della madison femminile, dove l'Italia schiera la coppia formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini , campionesse olimpiche a Parigi 2024.
I risultati di oggi degli italiani ai Mondiali di Shanghai
- Inseguimento individuale femminile: Martina Alzini in finale per il bronzo
- Chilometro femminile: Miriam Vece eliminata nelle qualificazioni
- Velocità maschile: Mattia Predomo eliminato agli ottavi
- Omnium maschile: Simone Consonni 12° a metà gara
- Madison femminile: Chiara Consonni e Vittoria Guazzini in finale alle 12.17