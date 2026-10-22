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l'intervista

La maglia gialla del Tour parla ancora italiano: Castelli, una storia lunga 150 anni

Emiliano Tomasini
Credit: Castelli

Dal 2027 Castelli vestirà le maglie di leader delle corse organizzate da ASO, comprese quelle del Tour de France e quindi la maglia gialla. Un ritorno dopo l'esperienza tra il 1989 e il 1994, che unisce la storia del marchio italiano alle ambizioni di crescita internazionale. Steve Smith ed Emilio Foà raccontano a Sky Sport Insider il valore di un accordo che passa dalla storia all'innovazione tecnica fino al mercato globale

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