Introduzione

Presentata anche l'edizione 2027 del Giro d'Italia Women nella splendida cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nove tappe da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno: si parte da Viareggio e si chiude con un fantastico finale sul Monte Bianco, dove si deciderà chi sarà il prossimo nome sull'albo d'oro dopo quello dell'olandese Demi Vollering. Suggestivi anche gli arrivi sul Passo della Presolana, a Madesimo e la cronoscalata della penultima frazione a Valdigne. Di seguito tutte le tappe con la lunghezza, il coefficiente di difficoltà e le altimetrie previste

IL PERCORSO DEL GIRO UOMINI