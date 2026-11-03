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Giro d'Italia Women, percorso e tappe: da Viareggio al Monte Bianco

Ciclismo

Introduzione

Presentata anche l'edizione 2027 del Giro d'Italia Women nella splendida cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nove tappe da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno: si parte da Viareggio e si chiude con un fantastico finale sul Monte Bianco, dove si deciderà chi sarà il prossimo nome sull'albo d'oro dopo quello dell'olandese Demi Vollering. Suggestivi anche gli arrivi sul Passo della Presolana, a Madesimo e la cronoscalata della penultima frazione a Valdigne. Di seguito tutte le tappe con la lunghezza, il coefficiente di difficoltà e le altimetrie previste

 

IL PERCORSO DEL GIRO UOMINI

Quello che devi sapere

29 maggio, 1^ tappa: da Viareggio a Viareggio

  • Lunghezza: 124 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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30 maggio, 2^ tappa: da Massa a Genova

  • Lunghezza: 139 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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31 maggio, 3^ tappa: da Godorno a Viadana

  • Lunghezza: 171 km
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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3/9

1 giugno, 4^ tappa: da Credaro a Passo della Presolana

  • Lunghezza: 131 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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2 giugno, 5^ tappa: da Cassano d'Adda a Cassano d'Adda

  • Lunghezza: 140 km
  • Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5

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3 giugno, 6^ tappa: da Bergamo a Madesimo-Valle Spluga

  • Lunghezza: 137 km
  • Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5

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4 giugno, 7^ tappa: da Carugate a Rho

  • Lunghezza: 147 km
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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5 giugno, 8^ tappa: Valdigne (cronometro)

  • Lunghezza: 11 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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6 giugno, 9^ tappa: Monte Bianco stage

  • Lunghezza: 132 km
  • Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5

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