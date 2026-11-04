Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Giro d’Italia 2027: un percorso da 110…e lode

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

Presentato a Roma il percorso dell’edizione numero 110 del Giro d’Italia: partenza da Trieste l’8 maggio, arrivo a Roma il 30. In mezzo tappe che possono davvero passare alla storia: il doppio Mortirolo e lo Zoncolan su tutte. Un’edizione da 110…e lode

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ