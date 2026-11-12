La Corte d'Appello di Venezia ha deciso il non doversi procedere nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino (Vicenza), condannato in primo grado a Vicenza a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla fuga. I giudici di Venezia avevano affidato a u na perizia la valutazione della sua capacità psicofisica di partecipare coscientemente al processo di secondo grado dopo essere stato colpito da un grave malore. Rieke ora è ricoverato in una struttura per anziani in Germania. La richiesta di perizia era stata avanzata dagli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin ed era stata accolta dalla Corte. Il 16 luglio scorso i giudici d'Appello avevano affidato al medico Antonello Cirnelli la valutazione della capacità psicofisica di Rieke di partecipare coscientemente al processo di secondo grado. Sulla base della perizia, la Corte questa mattina ha ritenuto che le condizioni attuali del 65enne non lo possano far partecipare al processo di appello

Cosa era successo e la condanna in primo grado

Il 30 novembre 2022 Davide Rebellin era stato travolto e ucciso da un camion nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Le indagini avevano subito puntato su Wolfgang Rieke (arrestato, e poi scarcerato) nel giugno 2023. In seguito, era stato condannato in primo grado a 4 anni il 17 ottobre 2024. Stando alle ricostruzioni, l'uomo dopo l'investimento era sceso dal Tir avvicinandosi alla vittima per poi risalire sull'autoarticolato e allontanarsi. Una scena che è stata vista da alcuni testimoni che erano riusciti anche a scattare delle foto