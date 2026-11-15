Sarà un 2027 ricco di novità personali per Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese, uno dei più forti corridori di sempre e nipote del mito Raymond Poulidor, a gennaio 2027 diventerà per la prima volta papà, come annunciato nei mesi scorsi. La compagna Roxanne Bertels aspetta una bambina. E VdP ha approfittato delle vacanze alla fine della stagione per chiedere alla sua compagna anche il fatidico sì: l'annucio postato sui social dalla coppia, con la classica foto di Mathieu inginocchiato con l'anello per Roxanne. Matrimonio in vista a breve per i due...