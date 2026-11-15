Dopo aver annunciato la futura nascita della sua prima figlia, prevista per gennaio 2027, Mathieu van der Poel fa un altro grande passo: il fuoriclasse olandese ha infatti chiesto alla compagna, Roxanne Bertels, il fatidico sì per il matrimonio. La foto della consegna dell'anello, rigorosamente in ginocchio, posta sui social dallo stesso VdP
Sarà un 2027 ricco di novità personali per Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese, uno dei più forti corridori di sempre e nipote del mito Raymond Poulidor, a gennaio 2027 diventerà per la prima volta papà, come annunciato nei mesi scorsi. La compagna Roxanne Bertels aspetta una bambina. E VdP ha approfittato delle vacanze alla fine della stagione per chiedere alla sua compagna anche il fatidico sì: l'annucio postato sui social dalla coppia, con la classica foto di Mathieu inginocchiato con l'anello per Roxanne. Matrimonio in vista a breve per i due...