Nibali: "La strada è di tutti, più sicurezza per i ciclisti"

Il 15 novembre è la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. La sicurezza dei ciclisti è un tema sempre più fondamentale e trasversale: riguarda chi pedala in città, chi si allena e chi sceglie il nostro paese come meta cicloturstica. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Nibali, ospite a Sky Sport 24 con Fabio Aru e l'avvocato Federico Balconi di "Zerosbatti" proprio per parlare dei temi legati alla sicurezza e al nuovo codice della strada. Senza dimenticare il prossimo Giro d'Italia…