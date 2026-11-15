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l'intervista

Nibali: "La strada è di tutti, più sicurezza per i ciclisti"

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Il 15 novembre è la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. La sicurezza dei ciclisti è un tema sempre più fondamentale e trasversale: riguarda chi pedala in città, chi si allena e chi sceglie il nostro paese come meta cicloturstica. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Nibali, ospite a Sky Sport 24 con Fabio Aru e l'avvocato Federico Balconi di "Zerosbatti" proprio per parlare dei temi legati alla sicurezza e al nuovo codice della strada. Senza dimenticare il prossimo Giro d'Italia…

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