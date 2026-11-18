Pochi giorni fa ha conseguito la sua terza laurea in Scienze della nutrizione, dopo quelle in Economia Aziendale e in Scienze motorie. Ora, a 43 anni (44 il prossimo 30 novembre) Domenico Pozzovivo si candida a essere l'highlander indiscusso del ciclismo italiano. L'azzurro di Policoro, Basilicata, ha infatti ufficializzato il rinnovo anche per il 2027 con la Solution Tech Nippo Rali. Con un grande sogno, che ci aveva anticipato lo scorso 3 novembre in occasione della presentazione del Giro 2027, quello di diventare il corridore con più partecipazioni alla corsa rosa (oggi è a pari merito con Wladimiro Panizza a 18 partecipazioni) e il più 'anziano' di sempre. Un sogno che però necessita di una wild card da parte degli organizzatori per la sua squadra. Staremo a vedere, intanto Domenico non ha certo tempo per annoiarsi: oltre allo studio e al ciclismo, è anche appassionato di pianoforte e metereologia.