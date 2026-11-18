Ufficiale il passaggio del fuoriclasse sloveno alla NSN Cycling team, la squadra di Andrés Iniesta. Roglic lascia quindi la Red Bull dopo due anni. L'annuncio sui canali ufficiali della sua nuova squadra. Le news
Era uno dei temi ancora insoluti del ciclomercato. Per mesi il futuro di Primoz Roglic è stato un interrogativo. Ora la risposta, ufficiale: lo sloveno lascia la Red Bull e passa alla corte di Andrés Iniesta, uno dei proprietari della NSN Cycling Team. L'annuncio sui canali social della squadra, che quest'anno ha ingaggiato anche Richard Carapaz. Da capire ora i programmi di Roglic per il 2027, se per esempio vorrà cimentarsi con il Giro d'Italia, che ha sì tappe impegnative come quella del doppio Mortirolo ma anche tanti chilometri a cronometro.