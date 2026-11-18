Era uno dei temi ancora insoluti del ciclomercato. Per mesi il futuro di Primoz Roglic è stato un interrogativo. Ora la risposta, ufficiale: lo sloveno lascia la Red Bull e passa alla corte di Andrés Iniesta, uno dei proprietari della NSN Cycling Team. L'annuncio sui canali social della squadra, che quest'anno ha ingaggiato anche Richard Carapaz. Da capire ora i programmi di Roglic per il 2027, se per esempio vorrà cimentarsi con il Giro d'Italia, che ha sì tappe impegnative come quella del doppio Mortirolo ma anche tanti chilometri a cronometro.