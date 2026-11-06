Leonardo Varroni: la bici, il diabete, 9.125 km e un viaggio per continuare a sognare

Da Spilamberto a Capo Nord, poi fino ad Atene e di nuovo in Italia: un viaggio in bicicletta lungo 9.125 chilometri, affrontato da solo e convivendo con il diabete di tipo 1. Leonardo Varroni racconta a Sky Sport Insider la sua impresa, le difficoltà incontrate lungo la strada e il modo in cui ha imparato a non rinunciare ai propri sogni attraverso la bici e lo sport