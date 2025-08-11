Introduzione
C'è una sola certezza: i tre Grandi Giri del 2025 avranno tre vincitori diversi. Simon Yates, padrone del Giro d'Italia, e soprattutto Tadej Pogacar, dominatore del Tour de France, non saranno al via della Vuelta in programma da sabato 23 agosto. Assente anche Roglic, campione in carica e maglia rossa per quattro volte in carriera. Jonas Vingegaard è il favorito sulla carta. L'Italia confida in Ciccone, Pellizzari e Tiberi. Di seguito, le squadre iscritte alla corsa spagnola, tutti i corridori partecipanti e gli aspiranti alla vittoria
Quello che devi sapere
Vuelta 2025, si parte... senza campione in carica
In scena l'ultimo Grande Giro dell'anno solare. Si parte dal Piemonte, esattamente dalla reggia di Venaria Reale sabato 23 agosto. Partenza insolita e arrivo classico a Madrid, capitale spagnola. In mezzo un percorso complicato, con diversi arrivi in salita, poco spazio ai cronomen e appena qualche chance in più ai velocisti. Quasi tutte le frazioni possono riservare sorprese, guai ad abbassare la guardia.
Diversi assenti illustri, a partire da Tadej Pogacar. Lo sloveno ha dichiarato di avere bisogno di riposo dopo le fatiche vincenti al Tour de France. Vuole preparare il Mondiale e le ultime classiche stagionali. Non ci sarà nemmeno il suo connazionale Primoz Roglic, campione in carica e maglia rossa già quattro volte in carriera. Reduce sia dal Giro che dal Tour, al momento deve abbandonare il sogno di diventare il corridore con più successi nella corsa spagnola (condivide il primato con Roberto Heras). Out anche Remco Evenepoel, ritiratosi dal Tour e alla ricerca di quella condizione che nel 2025 sembra non abbia mai trovato
Il favorito e gli altri aspiranti al trono
Senza Pogacar, tutti gli occhi sono puntati su Jonas Vingegaard. Il danese al Tour de France non è mai stato in grado di mettere in discussione la vittoria dello sloveno, ma ha chiuso la corsa in crescendo. Ha accumulato il distacco finale a cronometro e sui Pirenei, ma sul Mont Ventoux e nelle tappe alpine ha dimostrato di avere la stessa gamba del capitano della UAE Emirates.
La squadra emiratina, senza il suo fenomeno, punterà su Joao Almeida e Juan Ayuso. Il primo si è ritirato dal Tour per una caduta, ma in stagione ha vinto il Giro di Romandia, dei Paesi Baschi e di Svizzera. Deve dimostrare la sua costanza anche nelle corse di tre settimane. Il secondo ha deluso le aspettative al Giro d'Italia, ma l'aria di casa potrebbe giovargli. Uno dei compagni di squadra di Vingegaard invece è Sepp Kuss, campione nel 2023 proprio davanti al suo capitano. Difficile pensare che possa accadere un ribaltone anche quest'anno.
Ci sono altri corridori da tenere in considerazione. Ben O'Connor ha vinto la tappa del Col de la Loze al Tour de France e lo scorso anno ha chiuso al secondo posto dietro Roglic. Chi si è messo in evidenza al Tour per costanza è stato Felix Gall, quinto nella generale. Egan Bernal ha invece chiuso in 7^ posizione al Giro d'Italia e cova legittime speranze di podio. Senza Roglic, la Red Bull-Bora-Hansgrohe potrebbe puntare su Jai Hindley, vincitore del Giro nel 2022
Le speranze italiane
C'è anche tanta Italia in questa Vuelta e non solo per le prime tre tappe in Piemonte. Diversi corridori hanno le potenzialità per finire almeno in top ten e osservare con interesse l'evoluzione della corsa. A partire da Giulio Ciccone: stava correndo un ottimo Giro d'Italia prima che la sfortunata caduta nella 14^ tappa lo obbligasse al ritiro. Ha però recuperato la condizione come ha dimostrato nella vittoria della Clasica di San Sebastian e in una tappa della Vuelta a Burgos. I pochi chilometri a cronometro e le tante salite potrebbero agevolarlo.
Chi al Giro ha entusiasmato è stato il giovane Giulio Pellizzari (in foto), diventato l'uomo di punta della Red Bull dopo i ritiri di Hindley e Roglic e in grado di chiudere al sesto posto nella generale. In Spagna potrebbe partire proprio dietro l'australiano nelle gerarchie, ma se mostra la stessa gamba vista nei mesi scorsi può recitare da protagonista.
Anche Antonio Tiberi cerca un piazzamento importante dopo il rendimento altalenante al Giro (17° dopo il 5° posto nel 2024). Caruso e Buitrago rappresentano un aiuto enorme nelle salite più dure. Difficile pensare che uno dei tre possa salire sul gradino più alto del podio a Madrid a 10 anni dall'ultima vittoria italiana firmata Aru, ma i preupposti per entusiasmare ci sono tutti
Le squadre al via
UCI WORLDTEAMS
- Alpecin-Deceuninck
- Arkea B&B Hotels
- Bahrain-Victorious
- Cofidis
- Decathlon AG2R La Mondiale Team
- EF Education-Easypost
- Groupama-FDJ
- Ineos Grenadiers
- Intermarché-Wanty
- Lidl-Trek
- Movistar Team
- Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Soudal Quickstep
- Team Jayco Alula
- Team Picnic PostNL
- Team Visma Lease a Bike
- UAE Team Emirates - XRG
- XDS Astana Team
UCI PROTEAMS
- Israel Premier Tech
- Lotto
WILD CARDS
- Burgos Burpellet BH
- Caja Rural-Seguros RGA
- Q36.5 Pro Cycling Team
Ecco tutti i partecipanti, con la lista in continuo aggiornamento man mano che arrivano le ufficialità delle squadre:
ALPECIN DECEUNINCK
- BAYER Tobias
- DEBRUYNE Ramses
- GLIVAR Gal
- PHILIPSEN Jasper
- PLANCKAERT Edward
- RICKAERT Jonas
- RIESEBEEK Oscar
- VERGALLITO Luca
ARKEA B&B HOTELS
- BIERMANS Jenthe
- GARCIA PIERNA Raul
- GUERNALEC Victor
- LOZOUET Leandre
- RODRIGUEZ Cristian
- ROULAND Louis
- THIERRY Pierre
- VERRE Alessandro
BAHRAIN VICTORIOUS
- BUITRAGO Santiago
- BURATTI Nicolò
- CARUSO Damiano
- ERMAKOV Roman
- PAASCHENS Mathijs
- HAIG Jack
- TIBERI Antonio
- TRAEEN Torstein
COFIDIS
- ANIOLOWSKI Stanislaw
- BUCHMANN Emanuel
- CARR Simon
- COQUARD Bryan
- HERRADA Jesus
- KNIGHT Olivier
- OURSELIN Paul
- SAMITIER Sergio
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
- ARMIRAIL Bruno
- BISIAUX Leo
- DE PESTEL Sander
- GALL Felix
- LABROSSE Jordan
- PETERS Nans
- SCOTSON Callum
- STAUNE-MITTET Johannes
EF EDUCATION-EASYPOST
- BELOKI Markel
- CHAVES Esteban
- MIHKELS Madis
- NERURKAR Lukas
- QUINN Sean
- RYAN Archie
- SHAW James
- VAN DER LEE Jardi
GROUPAMA-FDJ
- BRAZ AFONSO Clement
- CAVAGNA Remi
- GAUDU David
- GRUEL Thibaud
- KUNG Stefan
- MARTIN-GUYONNET Guillaume
- MOLARD Rudy
- ROLLAND Brieuc
INEOS GRENADIERS
- BERNAL Egan
- GANNA Filippo
INTERMARCHE-WANTY
- ARTZ Huub
- BONNEU Kamiel
- DE POOTER Dries
- MARIT Arne
- MEINTJES Louis
- PETILLI Simone
- SMITH Dion
- VAN BOVEN Luca
LIDL-TREK
- BAGIOLI Andrea
- BERNARD Julien
- CICCONE Giulio
- GHEBREIGZABHIER Amanuel
- HOOLE Daan
- KRAGH ANDERSEN Søren
- PEDERSEN Mads
- VERONA Carlos
MOVISTAR TEAM
- CASTRILLO Pablo
- ARCAS Jorge
- AULAR Orluis
- CANAL Carlos
- CEPEDA Jefferson Alveiro
- CORTINA Iván García
- HEβMANN Michal
- ROMO Javier
RED BULL-BORA-HANSGROHE
- ALEOTTI Giovanni
- DENZ Nico
- FISHER-BLACK Finn
- HINDLEY Jai
- KOCH Jonas
- PELLIZZARI Giulio
- SOBRERO Matteo
- VAN DIJKE Tim
SOUDAL QUICKSTEP
- LANDA Mikel
- PARET-PEINTRE Valentin
- VERVAEKE Louis
TEAM JAYCO-ALULA
- BOUWMAN Koen
- DUNBAR Eddie
- FOLDAGER Andreas
- GAMPER Patrick
- HARPER Chris
- JUUL-JENSEN Chris
- O’ BRIEN Kelland
- O’CONNOR Ben
TEAM PICNIC POSTNL
- EDDY Patrick
- HAMILTON Chris
- KOERDT Bjorn
- LEEMERIZE Gijs
- MARTINEZ Juan Guillermo
- ROOSEN Timo
- VAN UDEN Casper
- VERMAERKE Kevin
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- CAMPENAERTS Victor
- JORGENSON Matteo
- KELDERMAN Wilco
- KUSS Sepp
- TULETT Ben
- VAN BAARLE Dylan
- VINGEGAARD Jonas
- ZINGLE Alex
UAE TEAM EMIRATES XRG
- ALMEIDA João
- AYUSO Juan
- BJERG Mikkel
- GROßSCHARTNER Felix
- NOVAK Domen
- OLIVEIRA Ivo
- SOLER Marc
- VINE Jay
XDS ASTANA TEAM
- CONCI Nicola
- FORTUNATO Lorenzo
- HIGUITA Sergio
- LÓPEZ Harold Martín
- MASNADA Fausto
- POELS Wout
- TEJADA Harold
- VINOKOUROV Nicolas
ISRAEL PREMIER TECH
- BENNETT George
- COTE Pier-Andrè
- FRIGO Marco
- HIRT Jan
- RAISBERG Nadav
- RICCITELLO Matthew
- STEWART Jake
- VERNON Ethan
LOTTO
- CRAPS Lars
- DE BUYST Jasper
- GREGAARD WILSLY Jonas
- LIVYNS Arjen
- SEGAERT Alec
- SEPÚLVEDA Eduardo
- SLOCK Liam
- VIVIANI Elia
BURGOS BURPELLET BH
- APARICIO Mario
- CAVIA Daniel
- CHUMIL Sergio
- DE LA CALLE Hugo
- FAGÚNDEZ Eric Antonio
- FAURA José Luis
- FERNÁNDEZ Sinuhé
- GARCÍA PIERNA Carlos
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
- BALDERSTONE Abel
- BARCELO Fernando
- BOU Joan
- GUARDENO Jaume
- MOLENAAR Alex
- NICOLAU Joel
- OTRUBA Jakub
- SILVA Thomas
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- AZPARREN Xabier Mikel
- CAMPRUBI Marcel
- CHRISTEN Fabio
- DE LA CRUZ David
- GONZALEZ David
- HOWSON Damien
- PIDCOCK Tom
- ZUKOWSKY Nick