Senza Pogacar, tutti gli occhi sono puntati su Jonas Vingegaard. Il danese al Tour de France non è mai stato in grado di mettere in discussione la vittoria dello sloveno, ma ha chiuso la corsa in crescendo. Ha accumulato il distacco finale a cronometro e sui Pirenei, ma sul Mont Ventoux e nelle tappe alpine ha dimostrato di avere la stessa gamba del capitano della UAE Emirates.

La squadra emiratina, senza il suo fenomeno, punterà su Joao Almeida e Juan Ayuso. Il primo si è ritirato dal Tour per una caduta, ma in stagione ha vinto il Giro di Romandia, dei Paesi Baschi e di Svizzera. Deve dimostrare la sua costanza anche nelle corse di tre settimane. Il secondo ha deluso le aspettative al Giro d'Italia, ma l'aria di casa potrebbe giovargli. Uno dei compagni di squadra di Vingegaard invece è Sepp Kuss, campione nel 2023 proprio davanti al suo capitano. Difficile pensare che possa accadere un ribaltone anche quest'anno.

Ci sono altri corridori da tenere in considerazione. Ben O'Connor ha vinto la tappa del Col de la Loze al Tour de France e lo scorso anno ha chiuso al secondo posto dietro Roglic. Chi si è messo in evidenza al Tour per costanza è stato Felix Gall, quinto nella generale. Egan Bernal ha invece chiuso in 7^ posizione al Giro d'Italia e cova legittime speranze di podio. Senza Roglic, la Red Bull-Bora-Hansgrohe potrebbe puntare su Jai Hindley, vincitore del Giro nel 2022