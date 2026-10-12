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La maturità del giovane Kimi Antonelli

Matteo Bobbi

©Getty

Dopo il terzo posto a Singapore i punti di vantaggio su George Russell sono più di 100 e il sogno mondiale è più vicino. E il merito di questo allungo è tutto di Kimi, capace di rialzarsi in quello che sarebbe potuto essere il momento più duro

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