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il retroscena

Dietro le quinte dell'attesa per Kimi Mondiale

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©Getty

Vi portiamo all'interno della redazione di Sky Sport per spiegarvi come ci stiamo preparando a ciò che probabilmente sarà (con tutte le scaramanzie del caso...) uno degli eventi più grandi nella storia della Formula 1, dello sport mondiale e del racconto sportivo di Sky

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