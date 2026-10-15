Max Verstappen ha visto qualcosa di sé in Kimi Antonelli, lo ha sostenuto nelle difficoltà e ne ha apprezzato i successi anche quando a beneficiarne era la Mercedes. Ma gli equilibri della Formula 1 stanno cambiando: con una Red Bull in ripresa, il prossimo anno l'olandese potrebbe diventare il primo rivale dell'italiano. 'C'eravamo tanto amati': il sequel è già in programma...