L'ultimo ballo di Michael Schumacher in Ferrari

Il 10 settembre 2006 Michael Schumacher vince per la quarta volta in carriera a Monza e subito dopo annuncia il suo addio alla Ferrari e alla Formula 1. Poco più di un mese più tardi, esattamente il 22 ottobre di venti anni fa, corre la sua ultima gara sulla Rossa. Ma non sarà davvero la sua ultima volta in F1...
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