la storia
Tra musica e adrenalina: quelle cose che succedono solo ad Austin
La Formula 1 torna anche per questa stagione in Texas (anche se il primo 'Gran Premio' in terra americana si tenne in Georgia nel 1908), dove nel corso degli anni ne sono successe di tutti i tipi, anche fuori dalla pista. Tra negozi di elettronica, ristoranti brasiliani e discussioni musicali a bordo strada...
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