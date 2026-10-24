Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Il giorno in cui Niki Lauda sdoganò la paura

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Il 24 ottobre 1976 si chiudeva un Mondiale quasi senza precedenti: sotto una pioggia torrenziale, in Giappone Hunt vinceva il titolo dopo aver recuperato punti su punti su Lauda. Che si era fermato per quell'incidente gravissimo che cambiò la sua vita, ma non il rapporto con l'amico-rivale di sempre

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ