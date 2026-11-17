Un anno fa lottava per il titolo, oggi è lontanissimo da Lando Norris e sembra aver smarrito la propria identità al volante. Tra difficoltà di adattamento alle monoposto 2026, dubbi e cambiamenti nell'entourage, Oscar Piastri deve ritrovare la competitività. Anche perché la McLaren non potrà aspettarlo all'infinito e il suo sedile comincia a fare gola a molti