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Cosa significa il ritorno della F1 in Africa

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

L'ultima volta che la F1 ha corso in Africa era il 14 marzo 1993 e ora - dopo oltre 30 anni - il ritorno è realtà. A partire dal 2030 si correrà in Ruanda, in un circuito che deve ancora essere costruito. Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno della Formula 1 in Africa

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