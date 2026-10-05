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il commento

La Ducati è solo Marc Marquez: il cannibale che si ora si accontenta ma continua a vincere

Paolo Lorenzi

La vittoria di Motegi è l'ennesima dimostrazione stagionale che lo spagnolo sia l'unico a riuscire a trasformare in oro qualsiasi moto cavalchi, pur in un continuo cambiamento anche di attitudine e di modo di guidare, che lo ha portato di fatto a completare una rimonta clamorosa nella lotta per il Mondiale

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