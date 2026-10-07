visto dal talent
A Motegi Bastianini è tornato a fare il Bastianini. E il futuro ora gli sorride
Il Giappone è stato grande protagonista, sfiorando un podio che per quanto visto in pista avrebbe meritato. Un talento da vertice, 'smarrito' negli ultimi tempi anche e soprattutto per la recente crisi tecnica di Ktm. Ma occhio al 2027, con il passaggio in Aprilia Trackhouse e l'introduzione delle gomme Pirelli...
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi