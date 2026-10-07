Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

A Motegi Bastianini è tornato a fare il Bastianini. E il futuro ora gli sorride

Mauro Sanchini

Il Giappone è stato grande protagonista, sfiorando un podio che per quanto visto in pista avrebbe meritato. Un talento da vertice, 'smarrito' negli ultimi tempi anche e soprattutto per la recente crisi tecnica di Ktm. Ma occhio al 2027, con il passaggio in Aprilia Trackhouse e l'introduzione delle gomme Pirelli...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ