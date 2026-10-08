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l'intervista

Alex Marquez: "Dura dopo l’incidente, resta il rimpianto per questo 2026"

Sandro Donato Grosso

2014 e 2019 sono stati gli anni dei titoli, ma anche il 2025 è stata un grande stagione, quella della conferma in MotoGP. La sua intervista, in esclusiva, su Sky Sport e in versione integrale su Sky Sport Insider

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