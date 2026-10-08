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Perché in Indonesia la MotoGP sarà (forse) diversa

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Rispetto a Motegi, quello in Indonesia sarà un MotoGP tutto diverso: condizioni climatiche e tracciato ci permettono di dire che cambierà qualcosa. Tranne i leader: se la giocano sempre in tre. E attenzione all'ascesa spagnola

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