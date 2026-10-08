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l'analisi

Il Mondiale dei nervi: Martin, Marquez e Bezzecchi si sfidano anche fuori dalla pista

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©IPA/Fotogramma

Il Mondiale MotoGP entra nella fase in cui anche i dettagli lontani dalla pista possono diventare decisivi, come le tensioni di Motegi hanno dimostrato. Aprilia ha due piloti contro Márquez, ma Ducati e il campione del mondo conoscono già il terreno della guerra dei nervi: ora per Martín e Bezzecchi arriva l'esame di maturità

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