Il Mondiale dei nervi: Martin, Marquez e Bezzecchi si sfidano anche fuori dalla pista

Il Mondiale MotoGP entra nella fase in cui anche i dettagli lontani dalla pista possono diventare decisivi, come le tensioni di Motegi hanno dimostrato. Aprilia ha due piloti contro Márquez, ma Ducati e il campione del mondo conoscono già il terreno della guerra dei nervi: ora per Martín e Bezzecchi arriva l'esame di maturità