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il commento

Nel trionfo dell'Aprilia a vincere è soprattutto... Marc Marquez

Paolo Lorenzi

Il successo di Bezzecchi da una parte, la mancata opportunità di allungare su Marquez dall'altra. In Indonesia la scuderia di Noale ha festeggiato, ma forse è il momento di cominciare a fare i calcoli per la lotta al mondiale

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