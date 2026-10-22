Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la rubrica

Cosa è stata Phillip Island per la MotoGP

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Prima di trasferirsi nel 2027 ad Adelaide. Un circuito pittoresco e spettacolare, caratterizzato dall'essere in senso antiorario. Un dettaglio a favore di Marc Marquez, già vincitore 4 volte in Australia, che qui potrebbe tentare di lanciare la volata per il titolo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ