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Quindici anni senza il Sic

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Ansa

Da quindici anni il tempo sembra essersi fermato. Da quel maledetto 23 ottobre 2011 Marco Simoncelli mi manca ogni giorno di più. Eppure, ricordandolo non posso fare a meno di sorridere...

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