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Marc Marquez avrà una grande occasione a Sepang: come si arriva al GP della Malesia

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Phillip Island (un gran peccato che non si sia potuto correre per l'ultima volta) lascia aperte le speranze per Jorge Martin, infortunato in Australia e alle prese con un difficile recupero per arrivare in forma in Malesia. Intanto si guarda già al Qatar, un Gran Premio non privo di polemiche e dibattiti

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