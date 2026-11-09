Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Pecco Bagnaia è un campione da ritrovare

Paolo Lorenzi

Tra Pecco Bagnaia e Ducati il rapporto è cambiato da mesi: la coppia che vinceva e dominava è solo un ricordo, la moto un elemento estraneo che non riconosce più. E l'incidente in Qatar, che lo obbligherà a un intervento al piede, solo un altro tassello per avvicinarsi al 2027 targato Aprilia 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ