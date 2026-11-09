Tra Pecco Bagnaia e Ducati il rapporto è cambiato da mesi: la coppia che vinceva e dominava è solo un ricordo, la moto un elemento estraneo che non riconosce più. E l'incidente in Qatar, che lo obbligherà a un intervento al piede, solo un altro tassello per avvicinarsi al 2027 targato Aprilia