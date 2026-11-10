Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

Jorge Martin ha realizzato un'impresa da fenomeno

Mauro Sanchini

Il titolo ormai è di Marc Marquez, ma quello che il pilota Aprilia ha fatto in Qatar è roba da grandi piloti: tornare in pista a dodici giorni dalla frattura del posto, conquistando anche un podio nella Sprint e rimandando il discorso in Portogallo, racconta una storia di dedizione e tenacia che anche a questi livelli non si vede spesso

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ