visto dal talent
Jorge Martin ha realizzato un'impresa da fenomeno
Il titolo ormai è di Marc Marquez, ma quello che il pilota Aprilia ha fatto in Qatar è roba da grandi piloti: tornare in pista a dodici giorni dalla frattura del posto, conquistando anche un podio nella Sprint e rimandando il discorso in Portogallo, racconta una storia di dedizione e tenacia che anche a questi livelli non si vede spesso
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