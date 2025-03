“Ho urlato tanto nel casco, mentre rientravo al box, per la gioia di tornare sul primo gradino del podio". Bagnaia ha sfogato così la rabbia e la sofferenza che si portava dentro. Un macigno sullo stomaco. Ribaltare il pronostico del Texas era l’impresa impossibile, ma necessaria per raddrizzare l’avvio stentato del suo Mondiale. Gli è riuscita grazie a Marquez, che incredibilmente ha toppato nella sua pista. Austin, il salotto di casa, dove poteva perdere solo contro sé stesso. Come infatti è successo. In testa dal via, uno scatto e un allungo che ha lasciato gli avversari al palo.

Marc Marquez tradito da un cordolo al nono giro

Un secondo di vantaggio guadagnato in meno di un giro sul fratello Alex (tanto per cambiare…). Due secondi a metà corsa su Bagnaia, nel frattempo passato in seconda posizione. Poi al nono giro, l’errore incredibile. Marc ha tagliato il cordolo della curva quattro, ancora bagnato per la pioggia caduta prima della gara ("una follia", ha commentalo Di Giannatonio), è scivolato lungo insieme alla moto fuori pista. E’ ripartito, per ritirarsi dopo qualche giro, senza pedana, passato persino dal collaudatore dell’Aprilia, Lorenzo Savadori.

Bagnaia: "Fantastico riassporare il gusto della vittoria"

E Bagnaia a quel punto doveva solo mettere la palla in rete, un calcio di rigore a porta vuota. Ma nessuno gli ha regalato nulla. Perché ieri il piemontese aveva ritrovato confidenza e sicurezza. Lo si è visto fin dal via. Da sesto a terzo allo scatto, e poi subito all’attacco di Alex. Un passo diverso alla gara Sprint del giorno prima. Al quinto il giro veloce. Una vittoria che pesa e dà morale, nel momento più delicato, dopo quattro podi e a secco di successi. "Riassaporare il gusto della vittoria è fantastico – ha detto Pecco-. Marquez era più veloce, ma io sapevo di dover evitare quel cordolo. L’avevo capito nel warm up". Quanto vale questo primo posto? “Sapevo di non avere ancora il feeling giusto, ma questo weekend è partito meglio. Vincere è ciò che ti fa andare avanti".

Il caos prima del via: tutti a seguire Marc!

E pensare che Marc ha provato a prendere in contropiede gli avversari già sullo schieramento. A tre minuti dal giro di warm up, è balzato giù dalla moto preparata per una gara bagnata ed è corso al box per prendere quella da asciutto. Non ne aveva bisogno, per come sa correre ad Austin. Un eccesso di confidenza gli è costato uno zero insieme al primato in classifica.

Alex Marquez nuovo leader del Mondiale

Adesso il Marquez da inseguire è Alex, mentre Marc vede Pecco avvicinarsi, distante 11 punti. Infilarsi nel duello di famiglia sembrava già un successo, interrompere il duopolio dei fratelli catalani il primo passo per una reazione necessaria. Ha fatto di più (e sul podio è salito anche Di Giannatonio, ottimo terzo). Questa vittoria ridà certezze e soprattutto conferma ciò che Pecco ha imparato sulla sua pelle l’anno scorso. Chiudere la gara è la prima regola. Nel 2024 Bagnaia ha perso il titolo nonostante 11 vittorie. Il campionato è lungo. I conti si faranno alla fine.