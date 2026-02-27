Aiutaci a capire cos'è successo oggi, cos'è mancato?

"Non ho lavorato bene in quel frangente, è stata una giornata sicuramente complicata nel pomeriggio. Non sono riuscito a essere competitivo, avevamo qualche prova da fare ma con le condizioni che c'erano forse sarebbe stato meglio rimanere fermi. Secondo me non siamo mai riusciti ad azzeccare il momento giusto. Però è il primo giorno, abbiamo domani per tornare in Q2, provarci al 100%".

Le sensazioni fino a lì com'erano state?

"Stamattina abbastanza bene, anche se comunque vediamo un'Aprilia super veloce con Bezzecchi e al momento penso abbia un bel gap su tutti gli altri. Oggi pomeriggio, provando un setup un po' diverso con piccole differenze, hanno inciso abbastanza e non riuscivo a essere competitivo. Vedendo pioggia e vento arrivare, abbiamo provato a fare il tempo quasi subito ma non ero nella condizione migliore a livello di setup. Errore mio a non essere riuscito a sfruttare bene la situazione".

Come la vedi la giornata di domani?

“Sarà molto intensa, come primo giorno di gara. Ci sarà da fare tanti giri e vedremo di sfruttarli bene”.

"Ho cambiato setup e non ero pronto per fare il tempo"

In seguito Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "È stata colpa mia, ho avuto troppa fretta e ho lavorato male. Avevamo deciso di cambiare un po' il setup per le Pre-qualifiche, siamo andati nella direzione sbagliata e quando ho visto il cielo nero ho deciso di montare gomme nuove per fare un tempo. Però con quell'assetto facevo fatica, poi non c'è stato più tempo per cambiarlo. È stato un mio errore, dovevo rimanere più calmo. Come primo giorno della stagione poteva andare meglio, ma ho fatto casino io, la moto ha potenziale. Forse un anno fa avrei fatto peggio. Lasciamo il 2025 dov'è, il più lontano possibile. Abbiamo trovato condizioni sfortunate e ci sono finito dentro, per colpa mia. Cose che possono succedere". In chiusura sui favoriti per il weekend: "Aprilia e Bezzecchi stanno dominando. Penso che sul ritmo abbiano 3 o 4 decimi di vantaggio rispetto a tutti gli altri".