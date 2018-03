LeBron James è l’incubo di Toronto: vincono i Cavs

Il rammarico dei Raptors e la psicosi-James

Ai Raptors rimane il rammarico di aver realizzato il miglior primo tempo di sempre contro una squadra di James, di aver guidato anche di 15 lunghezze e di aver avuto l’ennesima grande prova della panchina, che grazie ai vari Jakob Poeltl (17 punti) e Fred VanVleet (16) ha battuto quella dei Cavs 58-23 pur dovendo fare a meno di C.J. Miles fermato dall’influenza. Non è però bastato per resistere alla forza travolgente di James, a cui Kyle Lowry (24 punti con 6/9 da tre) e DeMar DeRozan (21 ma con 6/15 dal campo) non sono riusciti ad opporsi. La difesa dei canadesi, la terza migliore della lega su base stagionale, non ha trovato risposte alla grande serata al tiro degli avversari, tanto che il vantaggio di 15 punti è stato sprecato sostanzialmente in metà quarto, permettendo ai Cavs di chiudere la terza frazione in svantaggio solamente di un punto — lasciando poi il proscenio all’ultimo quarto da 14 punti e 5 assist del Re. “Non puoi concedergli sia 17 assist che 35 punti” ha dichiarato coach Dwane Casey dopo la partita. “Non puoi fermare completamente un giocatore del suo calibro, ma sapevamo quale fosse il piano-partita e dovevamo fare in modo che non facesse entrambe le cose”. “Abbiamo difeso in maniera terribile, dobbiamo fare molto meglio di così”, ha confermato Lowry, che però non ha schivato tutte le domande sulla prestazione di James dicendo solo che “ha giocato una buona partita”. Comprensibile che i Raptors non vogliano fare troppi complimenti al giocatore che li ha eliminati dai playoff negli ultimi due anni, di cui l’ultima con un rotondo 4-0. Questo però non significa che non sappiano esattamente chi si trovano di fronte: “Rimangono comunque una squadra fortissima, una delle migliori della nostra conference” ha dichiarato DeRozan, che non ha cercato alcuna scusa su quanto successo sull’ultimo possesso. “Non si può togliere loro alcun merito, né sottovalutarli o dimenticarsene, indipendentemente da quali cambiamenti abbiano fatto”.