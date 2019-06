Della scelta n°4 al Draft 2019 si è parlato tantissimo, perché originariamente apparteneva ai Los Angeles Lakers che – per arrivare ad Anthony Davis – hanno dovuto sacrificarla insieme a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e due prime scelte future. La trade ha immediatamente fatto dei Pelicans la squadra più ricca al Draft, visto che di loro proprietà era già anche la n°1 assoluta, destinata (come tutti presumono) a Zion Williamson. Un’altra squadra decisa a presentarsi carica alla serata del 20 giugno, però, sono gli Atlanta Hawks, titolari alla vigilia di ben tre scelte dalla n°8 alla 35 (compresa in mezzo anche la n° 17). E allora, con il gm degli Hawks Travis Schlenk apparentemente innamorato della stella di Virginia DeAndre Hunter (come l’anno scorso di Trae Young, al punto da organizzare lo scambio con Dallas per Luka Doncic), ecco che Atlanta diventa la nuova proprietaria del pick n°4 rinunciando alle sue tre scelte al Draft e assorbendo anche il contratto di Solomon Hill, 12.8 milioni per la sua ultima stagione, mettendo contemporanemnte le mani sulla n°57 e su una seconda scelta futura. I Pelicans affrontano quindi il Draft con la primissima scelta assoluta ma anche con la n°8, la 17 e la 35, mentre in Georgia provano a ritornare da corsa affidandosi a un nucleo giovanissimo ma molto promettente guidato dal terzetto Trae Young, DeAndre Hunter (se scelto), John Collins.