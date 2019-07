C’è la NBA del terzo millennio, e poi c’è Kawhi Leonard. Che ne è al tempo stesso la sua massima espressione (in campo) e la sua ostinata negazione (fuori). L’ennesima prova, ce ne fosse bisogno, è arrivata durante questa free agency. Tutti firmano nelle prime 12/18 ore; Leonard sparisce dal radar. Tutti corrono con affanno al mercato con i risparmi di un’intera stagione per non perdere il miglior affare; lui resta fermo, immobile – e così facendo blocca i piani di almeno tre franchigie, i suoi Raptors, i Lakers e i Clippers. Una alla fine festeggerà, ma le altre due si ritroveranno in gravi difficoltà, le alternative (di livello) prosciugate dalle spese spesso folli delle altre 27 franchigie. Ne vale la pena. Per Kawhi Leonard ne vale la pena, l’idea delle tre franchigie che lo corteggiano in ogni modo possibile. Che è, allo stesso tempo, nessun modo. Perché Leonard non ha intenzione di farsi corteggiare. Ci hanno provato con i soliti billboard in giro per la città: nessun effetto. Figurarsi creare scene stile “I Soprano” come avevano fatto i Knicks per LeBron James, o t-shirt con la scritta “This is your life”, cortesia dei Clippers per convincere Blake Griffin. A Toronto, dove hanno imparato a conoscerlo l’ultimo anno, hanno capito una cosa, forse riassumibile nell’eterna massima less is more: niente fuochi d’artificio, ma un anello da consegnare durante la prossima opening night e poche parole, scelte con cura da Masai Ujiri: “We are who we are”, siamo quelli che siamo. Il resto non conta, perché comunque Kawhi Leonard sceglierà di fare a modo suo, come al solito, come sempre ha fatto finora. È stato il tratto distintivo di tutta la sua carriera, difficile che il suo modo di agire cambi ora, anzi. Ha sempre fatto di testa sua, ha (spesso) fatto quello che sembrava folle o impossibile fare.