È iniziata nella notte – con la non-competitiva sfida cinese tra Shangai Sharks e Houston Rockets (terminata 140-71 per i texani) – la preseason NBA, 79 partite in programma nell’arco di neppure tre settimane perfette per scaldare i motori e farsi trovare pronti alla prima palla a due ufficiale della stagione 2019-20, che si alzerà nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Pur amichevoli, le sfide di preseason mettono finalmente termine al digiuno di oltre tre mesi sopportato con fatica da ogni tifoso NBA, che ora può finalmente tornare a gustarsi i propri campioni preferiti e scoprire sul campo le grandi novità frutto di un’estate mai così ricca di trade, firme e cambi di squadra. Un’estate che ha visto anche approdare nella lega il terzo rappresentante italiano, Nicolò Melli, che ha firmato con i Pelicans: proprio Atlanta-New Orleans è la prima partita offerta da Sky Sport per la stagione 2019-20 (martedì 8 ottobre, affidata alle voci di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna), ghiottissima occasione per dare una prima occhiata non solo a Melli ma anche a Zion Williamson, il rookie più atteso dell’anno. Due giorni dopo è il turno di altre due squadre attivissime in estate: niente Kevin Durant, ci sarà però Kyrie Irving a sfidare il suo ex compagno LeBron James e il neo-gialloviola Anthony Davis nella gara in programma per gli NBA China Games tra Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers (trasmessa in diretta alle ore 14.30 di giovedì 10, con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Marco Crespi). Poi altri cinque appuntamenti completano l’offerta di Sky Sport la preseason NBA: passeranno sugli schermi l’MVP in carica Giannis Antetokounmpo contro Luka Doncic, protagonista poi insieme ai suoi Dallas Mavs anche della sfida contro i nuovi Clippers di Kawhi Leonard; si potranno ammirare i nuovi Sixers contro Derrick Rose e i Detroit Pistons, ma anche i campioni in carica di Toronto, in onda sabato 19 contro Brooklyn, giorno in cui Sky Sport prevede addirittura un doppio appuntamento con il passaggio sugli schermi italiani anche della sfida tra Lakers e Warriors, la prima occasione per vedere Steph Curry e compagni esibirsi nel nuovissimo Chase Center a San Francisco.