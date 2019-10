14/14 ©Getty

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MACCABI HAIFA 131-101 | Rotazione lunghissima e vittoria mai in discussione per i Timberwolves, che tengono in campo i titolari per 12 minuti al massimo, per poi godersi l’impatto in uscita dalla panchina di Jarrett Culver: la sesta scelta assoluta all’ultimo Draft chiude con 11 punti e un eloquente +21 di plus/minus in 24 minuti. In Minnesota sanno che le speranze di migliorare rispetto al passato dipendono soprattutto da lui

