Per i Magic ci sono buone indicazioni da Mo Bamba, autore di 14 punti in uscita dalla panchina, così come Nikola Vucevic (sempre 14) e Evan Fournier (miglior realizzatore con 16). La squadra di coach Clifford ha però trattato decisamente male il pallone commettendo 22 palle perse a fronte di 21 assist, andando sotto in doppia cifra a metà terzo quarto senza più riuscire a rimettere la testa avanti. Per Orlando la preseason si conclude con tre sconfitte consecutive in casa dopo averla cominciata con tre successi tutti in trasferta. Da segnalare l’espulsione di Michael Carter-Williams per essersi scontrato verbalmente con il rookie Tyler Herro