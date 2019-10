3/17 ©Getty

SI FA MALE RUSSELL WESTBROOK | A preoccupare i Rockets è un altro episodio: a meno di nove minuti dalla sirena, Westbrook va in penetrazione ma è costretto a fermarsi dopo aver subito un colpo alla mano. Il gioco non prosegue, mentre il n°0 corre via negli spogliatoi vistosamente dolorante. La sua partita è finita con un po’ d’anticipo, la speranza per Houston è che non sia nulla di grave