21/22 ©Getty

TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 104-95 | In una NBA in cui tanti hanno problemi a vincere, ma nessuno a fare canestro, gli Orlando Magic restano a meno di una settimana dal via l’unica squadra non in grado di segnare 100 punti in una singola gara. L’ennesima prestazione da 95 non basta per avere la meglio contro i campioni NBA in carica, nonostante un Jonathan Isaac da 24 punti - massimo in carriera - dei 18 di Evan Fournier e dei 13 di Markelle Fultz

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA