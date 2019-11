2/21

Per Doncic una serata semplicemente magnifica: 31 punti, 13 rimbalzi e il massimo in carriera da 15 assist in diretta nazionale negli Stati Uniti, ribadendo ancora una volta di essere una delle stelle di questa lega già adesso. Per lo sloveno — colpito duramente alla nuca in uno scontro con Dwight Howard nell’ultimo minuto dei regolamentari, sembrando stordito nel finale di gara — si tratta della 10^ tripla doppia in 77 partite NBA: solo due giocatori hanno fatto meglio di lui nella storia (Oscar Roberson in 33 e Ben Simmons con 71)

