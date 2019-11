NBA, risultati della notte: Doncic-show batte Belinelli, Gallinari ko da ex coi Clippers

2/21 ©Getty

Per Doncic bisogna aggiornare di nuovo il libro dei record: sesta tripla doppia stagionale (nessuno come lui in NBA) con 42 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, l’unico di sempre a realizzarne una da 40 punti prima dei 21 anni insieme a tale LeBron James. Dietro di lui anche i 22 punti di Dorian Finney-Smith (anche per lui massimo in carriera) e la doppia doppia da 18+10 di Kristaps Porzingis per l’ottava vittoria stagionale dei Mavs

