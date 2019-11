DeMarcus Cousins, cadono le accuse di violenza domestica contro di lui

Un po’ di pace per DeMarcus Cousins. Il centro dei Los Angeles Lakers, fuori probabilmente per tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato dello scorso Ferragosto, è stato prosciolto dalle accuse di molestie e di violenza domestica nei confronti della ex fidanzata Christy West, per la quale era stato emesso anche un mandato di arresto a Mobile, in Alabama, lo scorso agosto. Le accuse erano state formalizzate dopo la diffusione di vari audio nei quali il centro dei Lakers minacciava l’ex fidanzata, rea di non aver permesso a loro figlio di sette anni di partecipare al matrimonio di Cousins con un’altra donna. Ora quelle accuse sono cadute, come annunciato dall’avvocato del giocatore Moshae Donald a ESPN, ma la NBA potrebbe comunque multare o sospendere il giocatore secondo il proprio regolamento sulle violenze domestiche – anche in assenza di accuse a livello giudiziario. Il giocatore non ha partecipato alla trasferta della squadra contro gli Oklahoma City Thunder per seguire le sue vicende giudiziarie in Alabama, ma rimane comunque coinvolto nelle attività del gruppo per espressa volontà di coach Frank Vogel: “Sappiamo quanto possa essere duro l’aspetto mentale di ogni recupero, perciò cerchiamo di tenere gli infortunati sempre coinvolti. Vogliamo che ci siano in tutte le sessioni video e negli allenamenti, e abbiamo attivamente fatto in modo che fosse sempre così”.