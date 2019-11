NBA, Luka Doncic e una stagione da MVP: i dati più incredibili del suo avvio

6/16 ©Getty

10 GARE IN FILA COME POCHI ALTRI - Nelle ultime 10 partite Doncic sta viaggiando in tripla doppia di media con oltre 30 punti segnati: un dato enorme, eguagliato in carriera su un numero del genere di gare soltanto da Oscar Robertson, Russell Westbrook e Michael Jordan. Insomma, non è questione d’età: Doncic sta riscrivendo la storia NBA in valore assoluto, non soltanto tra i giocatori al secondo anno in NBA