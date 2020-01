NBA, risultati della notte: i Lakers vincono a New York, crollo Clippers ad Atlanta

7/28 ©Getty

ORLANDO MAGIC-OKLAHOMA CITY THUNDER 114-120 | Ottavo successo nelle ultime nove gare giocate in trasferta per gli Oklahoma City Thunder, scatenati in attacco in una gara da 60.5% complessivo al tiro - massimo in stagione per OKC. Merito dei 31 punti di Dennis Schroder arrivati tirando 13/18 dal campo, a cui si aggiungono i 19 e 6 assist di Chris Paul e I 18 e 12 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander. Il modo migliore per non far pesare l’assenza dell’infortunato Steven Adams e consolidare il settimo posto a Ovest

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA