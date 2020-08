Toronto-Boston, gara-1: c’è Lowry. SEGUI IL LIVE

C’è anche Kyle Lowry per il primo atto della semifinale di conference a Est: i campioni in carica di Toronto — liquidati senza troppi problemi i Nets (4-0) al primo turno — ora se la devono vedere con i Boston Celtics (che hanno riservato lo stesso trattamento ai Sixers) ma possono farlo contando sulla loro point guard titolare. A lungo in dubbio per via di una distorsione alla caviglia sinistra, Lowry è atteso regolarmente al via in gara-1, al fianco di quel Fred VanVleet che per il momento è il miglior marcatore dei canadesi nei playoff (21.3 di media per lui, 20.8 per Pascal Siakam). Dall’altra parte i riflettori sono invece puntati su un Jayson Tatum la cui crescita appare ormai consolidata: 27 punti di media, a un soffio dai 10 rimbalzi, il n°0 dei biancoverdi è una delle due ali — l’altra è Jaylen Brown — a disposizione di coach Stevens per cercare di scardinare la difesa di Toronto, la terza miglior dei playoff (che in virtù del terzo miglior attacco hanno anche il miglior net rating tra le squadre rimaste in corsa). Come a dire: i campioni in carica sono ancora la squadra da battere finché qualcuno non riuscirà a sconfiggerli 4 volte in una serie a 7, ma Boston — pur senza Gordon Hayward, ma con un Kemba Walker che appare recuperato dai guai fisici del suo esordio nella bolla — appare un avversario sicuramente all’altezza della sfida. Lo testimoniano anche i risultati della regular season: quattro sfide tra Raptors e Celtics, tre vittorie per Tatum e compagni, compresa l’ultima (112-100), ottenuta già nella bolla di Orlando (ai playoff, invece, Toronto e Boston non si sono mai affrontate). Francesco Bonfardeci e Marco Crespi sono pronti a raccontare gara-1 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 19.00.